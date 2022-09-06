Землетрясение в Сычуани. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе КНР

Президент Садыр Жапаров выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню в связи с человеческими жертвами в результате землетрясения в провинции Сычуань. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о погибших и пострадавших в результате землетрясения в провинции Сычуань. От имени народа Кыргызстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии. Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты", - говорится в телеграмме.

В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,8 балла. Эпицентр находился в горном районе Лудин, примерно в 226 километрах к юго-западу от Чэнду, города с населением около 21 миллиона человек, в котором введен режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В результате землетрясения погиб 21 человек и нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.