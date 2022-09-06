Погода
$ 82.75 - 83.75
€ 82.42 - 83.42

ГКНБ: Пресечена попытка незаконного вывоза партии табачных изделий

173  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На контрольно-пропускном пункте "Чалдыбар-Автодорожный" ГКНБ изъяло более 211 тысяч пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в рамках материалов досудебного производства 24 августа 2022 года при выезде из КР была задержана грузовая автомашина, незаконно перевозившая табачные изделия. В частности, в целях сокрытия противоправной деятельности под видом замороженных продуктов питания перевозились табачные изделия в количестве 211 тысяч пачек, без наличия соответствующих разрешительных документов.

По предварительным данным, стоимость изъятого контрабандного товара составляет более 21 миллиона сомов, а сумма причитающихся налоговых платежей составила 9 миллионов 495 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, организовавших незаконный канал вывоза подакцизных товаров, а также возмещению выявленного ущерба.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422163
Теги:
ГКНБ, контрабанда, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  