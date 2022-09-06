ГКНБ: Пресечена попытка незаконного вывоза партии табачных изделий

На контрольно-пропускном пункте "Чалдыбар-Автодорожный" ГКНБ изъяло более 211 тысяч пачек контрабандных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в рамках материалов досудебного производства 24 августа 2022 года при выезде из КР была задержана грузовая автомашина, незаконно перевозившая табачные изделия. В частности, в целях сокрытия противоправной деятельности под видом замороженных продуктов питания перевозились табачные изделия в количестве 211 тысяч пачек, без наличия соответствующих разрешительных документов.

По предварительным данным, стоимость изъятого контрабандного товара составляет более 21 миллиона сомов, а сумма причитающихся налоговых платежей составила 9 миллионов 495 тысяч сомов.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, организовавших незаконный канал вывоза подакцизных товаров, а также возмещению выявленного ущерба.