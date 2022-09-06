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7 сентября в некоторых районах Бишкека не будет питьевой воды

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- Анастасия Карелина
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7 сентября в некоторых районах кыргызской столицы не будет питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал", воды не будет с 9 до 21 часа. Временное отключение холодной воды связано с подключением 12-этажного бизнес-центра по проспекту Чингиза Айтматова, 243.

Без водоснабжения останется район, ограниченный улицами: Масалиева - Айтматова - Минжилкиева - Сагындыкова (восточная сторона забора КТУ).

Насосные станции по проспекту Чингиза Айтматова, 97/4 и 237/1Б также будут временно отключены от холодной воды.

Мэрия столицы приносит извинения за доставленные неудобства, просит организации и население заранее запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/422169
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, отключение воды, Бишкек
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