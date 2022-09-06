ГКНБ: Задержан следователь Генеральной прокуратуры

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах прокуратуры 5 сентября в городе Бишкеке совместно с Военной прокуратурой задержан следователь по особо важным делам следственного управления Генеральной прокуратуры КР С.Н.М.

Установлено, что последний организовал незаконную реализацию земельных участков общей площадью 62 гектара, принадлежащих ОАО "Бишкекский машиностроительный завод" и расположенных на территории Сокулукского района, под строительство частных домов.

В рамках уголовного дела по ст.336 ч.3 ("Коррупция") УК КР следователь по особо важным делам СУ Генеральной прокуратуры С.Н.М в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий.

Ранее по факту коррупции при незаконном отчуждении указанных земельных участков ОАО "БМЗ" были задержаны старший прокурор управления Генеральной прокуратуры КР Ч.Н.З. и бывший сотрудник ОАО "БМЗ".