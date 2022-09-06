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В СШ № 35 открыли новый спортзал

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- Канат Кожоев
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В средней общеобразовательной школе № 35 с участием мэра столицы Эмилбека Абдыкадырова и заместителя председателя кабмина Эдиля Байсалова состоялось открытие спортивного зала. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Уточняется, что общая площадь здания составляет 933 квадратных метра, он состоит из двух блоков: места, примыкающего к спортзалу, и общего тамбура, соединяющего существующую школу и зал.

Спортивный зал включает в себя галерею, ванные комнаты, туалеты, а также 2 кружковых кабинета и раздевалку.

На прилегающей территории школы проведены работы по благоустройству. Установлена воркаут-площадка и построена беговая дорожка.

К слову, школа введена в эксплуатацию в 1957 году, и в ней до сегодняшнего дня отсутствовал зал для занятий физкультурой.

Строительные работы проводила подрядная организация ОсОО "Капитал Курулуш".

Зал построен за счёт республиканского бюджета по указу президента.


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URL: https://www.vb.kg/422175
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Кыргызстан
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