В 2023 году планируется запустить прямые авиарейсы между Бишкеком и Сеулом

В 2023 году планируется на пять месяцев запустить прямые авиарейсы между Бишкеком и Сеулом. Об этом сообщил почетный консул КР в Республике Корея Ким Хо Сон на встрече в Фонде поддержки развития туризма в КР. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Рейсы будут выполняться в разгар туристического сезона дважды в неделю и поспособствуют увеличению потока туристов из Кореи в КР.

Интерес корейских туристов к Кыргызстану растет. На это в немалой степени повлияло недавнее выступление нашей делегации на международном туристическом шоу в Корее. Экспозиция КР признана самой интересной и информативной и получила Гран-при. Корейские туроператоры заинтересованы в работе с КР и в ноябре планируют организовать в республику визит представителей одной из авиакомпаний для развития сотрудничества.

Ким Хо Сон предложил пригласить в КР университетские клиники Кореи. Они могли бы открыть здесь свои филиалы и привлечь этим в нашу страну пациентов из ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящее время прорабатывается вопрос определения объемов инвестиций в КР со стороны корейских инвесторов в сфере медицинского туризма. "Главное условие - правительству КР необходимо принять меры по обязательному прохождению ПЦР-тестов для всех международных туристов, приезжающих в республику, - подчеркнул Ким Хо Сон. - ПЦР-тесты нужно включать в стоимость билетов, а их цена не должна превышать $10-15. Введение этой нормы корейские клиники воспримут как сигнал для инвестиций".

По итогам встречи достигнута договоренность, что фонд совместно с корейскими партнерами будет разрабатывать конкретные инвестиционные проекты и реализовывать план мероприятий по привлечению туристов из Кореи в КР.