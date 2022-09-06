ГНС: Требовать уплаты акцизного налога на безалкогольные напитки – законно

Государственная налоговая служба отреагировала на заявление исполнительного директора Американской торговой палаты в Кыргызской Республике Дастана Иманалиева по вопросу уплаты акцизного налога производителями и дистрибьюторами безалкогольных напитков, заявив, что все действия органа налоговой службы, касающиеся требований о необходимости предоставления отчета по акцизному налогу и его оплаты за произведенный или импортированный объем безалкогольных тонизирующих напитков, осуществляются в рамках налогового законодательства страны.

В сообщении ведомства уточняется, что в соответствии с частью 1 статьи 336 Налогового кодекса, тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 2202, подлежат обложению акцизным налогом по базовой ставке 100 сомов за 1 литр.

При этом постановлением кабмина от 29 июля 2022 года в целях поддержки производителей и импортеров с 1 июля 2022 года ставка акцизного налога на тонизирующие (энергетические) безалкогольные напитки, классифицируемые в товарной позиции ТН ВЭД 2202, была снижена и установлена в размере 1 сом за литр.

Тонизирующими безалкогольными напитками являются безалкогольные напитки специального назначения – тонизирующие, в том числе энергетические, содержащие кофеин, сахар или другие подслащивающие вещества и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм, согласно Закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной продукции, розничной продажи и потребления алкогольной продукции, тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков".

Кроме этого, согласно статье 9 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011, утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 880, тонизирующие напитки (в том числе энергетические) производятся (изготавливаются) в виде безалкогольных и слабоалкогольных напитков. В качестве источников тонизирующих веществ (компонентов) допускается использовать кофеин и содержащие его растения (растительные экстракты), чай, кофе, гуарану, мате, а также лекарственные растения и их экстракты, оказывающие тонизирующее действие.

Учитывая вышеизложенное, ГНС сообщает, что все безалкогольные напитки, классифицируемые под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 2202, относятся к тонизирующим безалкогольным напиткам и подлежат обложению акцизным налогом.

В связи с непредставлением налоговой отчетности по акцизному налогу и их уплате за июль месяц 2022 года отдельными производителями и импортерами тонизирующих безалкогольных напитков налоговые органы проводят необходимые мероприятия по исполнению требований налогового законодательства – уплаты акцизного налога.

Призываем Американскую торговую палату не защищать недобросовестных производителей и импортеров безалкогольных напитков, которые любыми путями не хотят уплачивать акцизный налог, тем самым нарушая права добросовестных предпринимателей в этой сфере, уплачивающих налоги в полном объеме.