Что входит в бесплатный базовый пакет медуслуг, напомнил ФОМС

Каждому жителю страны предоставляется возможность получать медицинские услуги на бесплатной основе (на амбулаторном уровне), иметь скидку при госпитализации в стационар и приобретать льготные лекарства со скидкой от 50 процентов и выше.

Важным условием для получения медицинских услуг по государственным программам является наличие статуса застрахованного лица, наличие приписки к группе семейных врачей (ГСВ).

Фонд ОМС предоставляет право приобрести полис ОМС на медицинские услуги для гражданских лиц, не имеющих страховку ОМС, также для определённой категории граждан, работающих в организациях, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим на территории КР.

Медицинские услуги в организациях здравоохранения предоставляются при соблюдении определённых требований (наличия статуса застрахованности ОМС, приписки, направления) согласно Программы государственных гарантий.

Если вы застрахованы и приписаны к группе семейных врачей, вам предоставляется право на базовый пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне по Программе государственных гарантий.

Что в него входит?

Прием и консультация врача, в том числе оформление амбулаторной карточки пациента, индивидуальной карты беременных и обменной карты беременных.

Важно: Обменная карта беременных выдается на руки беременной бесплатно, с момента взятия ее на учет врачом гинекологом.

Базовые лабораторные и диагностические исследования при наличии направления от специалиста, а именно:

общий анализ крови и мочи (микроскопия мочевого осадка); определение сахара в крови и моче; определение холестерина в крови; определение гликированного гемоглобина в крови (пациентам с сахарным диабетом 1 раз в год); микроскопия уретрального и вагинального мазка; анализа мочи на бактериурию (женщинам в первом триместре беременности); анализ мокроты (микроскопия мазка); электрокардиограмма (по показаниям).

Лечение, а именно:

оказание неотложной медицинской помощи; назначение медикаментозного лечения; иммобилизация; проведение инъекций, за исключением капельниц, по назначению врача в процедурном кабинете ЦСМ/ГСВ.

В случае возникновения вопросов звоните на горячую линию "113" Фонда ОМС с 9.00-18.00, кроме субботы и воскресенья.