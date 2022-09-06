Что входит в бесплатный базовый пакет медуслуг, напомнил ФОМС

Каждому жителю страны предоставляется возможность получать медицинские услуги на бесплатной основе (на амбулаторном уровне), иметь скидку при госпитализации в стационар и приобретать льготные лекарства со скидкой от 50 процентов и выше.
Важным условием для получения медицинских услуг по государственным программам является наличие статуса застрахованного лица, наличие приписки к группе семейных врачей (ГСВ).
Фонд ОМС предоставляет право приобрести полис ОМС на медицинские услуги для гражданских лиц, не имеющих страховку ОМС, также для определённой категории граждан, работающих в организациях, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно или временно проживающим на территории КР.
Медицинские услуги в организациях здравоохранения предоставляются при соблюдении определённых требований (наличия статуса застрахованности ОМС, приписки, направления) согласно Программы государственных гарантий.
Если вы застрахованы и приписаны к группе семейных врачей, вам предоставляется право на базовый пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне по Программе государственных гарантий.
Что в него входит?
Прием и консультация врача, в том числе оформление амбулаторной карточки пациента, индивидуальной карты беременных и обменной карты беременных.
Важно: Обменная карта беременных выдается на руки беременной бесплатно, с момента взятия ее на учет врачом гинекологом.
Базовые лабораторные и диагностические исследования при наличии направления от специалиста, а именно:
Лечение, а именно:
В случае возникновения вопросов звоните на горячую линию "113" Фонда ОМС с 9.00-18.00, кроме субботы и воскресенья.