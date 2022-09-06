В парке Фучика открылась новая детская площадка

В парке Фучика состоялось торжественное открытие новой детской игровой площадки, построенной при поддержке ОО "Ротари Клуб Бишкек". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Площадку вместе с горожанами открыли председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев, глава Ленинского района Русланбек Тагаев и члены делегации общественного объединения "Ротари Клуб Бишкек".

Приглашенные гости поздравили детей и жителей с открытием современной многофункциональной площадки и отметили, что порядок на новой площадке, а также состояние оборудования зависит от бережного и заботливого отношения жителей.

Также глава района выразил благодарность руководству Бишкекского "Ротари Клуба" за красивую и функциональную площадку, где особенным детям созданы условия для досуга на свежем воздухе.