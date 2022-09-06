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Глава МИД и посол КНР обсудили оптимизацию работы приграничных КПП

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- Алина Мамаева
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Вопрос наращивания объема экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай обсудил накануне министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев совместно с чрезвычайным и полномочным послом КНР в КР Ду Дэвэнь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, стороны обсудили задачи и планы по оптимизации деятельности контрольно-пропускных пунктов на границе.

Также Жээнбек Кулубаев отметил важность практических мер по реализации проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, а также подчеркнул перспективы данной дороги и ее высокий транзитный потенциал, который усилит взаимосвязанность в регионе.


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URL: https://www.vb.kg/422183
Теги:
Китай, Кыргызстан, МИД
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