В КР задержаны граждане, пытавшиеся продать ястребов-перепелятников

Управлением биоресурсов и КИС регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР по оперативной информации были задержаны уроженцы Джалал-Абадской области при торговле двух незаконно добытых ястребов-перепелятников за 5000 долларов. Об этом сообщает соответствующее ведомство.

По его данным, ястребы-перепелятники были переданы филиалу НАБУ КР во временное содержание.

"Правонарушители оплатили штраф и возместили ущерб, причиненный объектам животного мира в соответствии с законодательством Кыргызстана. Хищные птицы после осмотра специалистами-орнитологами выпущены в естественную среду обитания", - говорится в сообщении Минприроды.