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В КР задержаны граждане, пытавшиеся продать ястребов-перепелятников

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- Назгуль Абдыразакова
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Управлением биоресурсов и КИС регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР по оперативной информации были задержаны уроженцы Джалал-Абадской области при торговле двух незаконно добытых ястребов-перепелятников за 5000 долларов. Об этом сообщает соответствующее ведомство.

По его данным, ястребы-перепелятники были переданы филиалу НАБУ КР во временное содержание.

"Правонарушители оплатили штраф и возместили ущерб, причиненный объектам животного мира в соответствии с законодательством Кыргызстана. Хищные птицы после осмотра специалистами-орнитологами выпущены в естественную среду обитания", - говорится в сообщении Минприроды.


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URL: https://www.vb.kg/422184
Теги:
задержание, Кыргызстан, животные
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