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Мбаппе получил травму после гола за сборную Франции

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- Самуэль Деди Ирие
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил повреждение колена в матче против команды Турции. Эта игра стала дебютной для Зинедина Зидана на посту главного тренера национальной сборной.

На 55-й минуте встречи Мбаппе с передачи Майкла Олисе нанес точный удар в ближний угол и вывел французскую команду вперед - 1:0. Однако вскоре после забитого гола форвард оказался на газоне, держась за левую ногу.

Нападающий смог самостоятельно покинуть поле, после чего был заменен на Дезире Дуэ. Позже Французская федерация футбола сообщила, что у Мбаппе диагностировано повреждение сухожилия левого колена. В связи с травмой капитан пропустит оставшуюся часть текущего сбора национальной команды.

Главный тренер "трехцветных" Зинедин Зидан заявил, что состояние форварда вызывает опасения, и штаб не намеревается рисковать здоровьем ключевого игрока. По словам наставника, Мбаппе переразогнул колено непосредственно в момент нанесения результативного удара.

В тренерском штабе приняло решение не вызывать дополнительного футболиста на замену травмированному форварду.

Таким образом, первая игра сборной Франции под руководством Зинедина Зидана завершилась победой, но успешный старт оказался омрачен травмой лидера команды.


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URL: https://www.vb.kg/461848
Теги:
Франция, футбол
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