Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева в воскресенье, 11 сентября, покажут балет "Жизель" Адольфа Адана. Главные партии в представлении исполнят солистка Михайловского театра, лауреат международных конкурсов Оксана Бондарева и солист МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Борис Журилов.

Начало в 18 часов.

14 сентября зрителей приглашают на концерт струнного квартета симфонического оркестра театра. Талантливые и любимые зрителями виртуозные музыканты Аида Жылкыбаева (скрипка), Виктория Дудина (скрипка), Нурзат Рахатбекова (альт) и Камчыбек Исенбаев (виолончель) исполнят произведения классиков и популярные сочинения современных авторов. Концерт пройдет под "Театральной аркой".

Начало в 19 часов.

15 сентября публику ждет еще один музыкальный вечер под "Театральной аркой". В этот день здесь пройдет концерт солистов оперы. Концертмейстер – заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 19 часов.

16 сентября всех вновь приглашают на музыкальный вечер под открытым небом. Зрителей ждет концерт солистов оперы и балета.

Начало в 19 часов.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова 13 сентября приглашает зрителей на спектакль "Эңлик-Кебек".

Начало в 18 часов 30 минут.

14 сентября в репертуаре КНАДТ представление под названием "Үйлөнүү".

Начало в 18 часов 30 минут.

15 и 16 сентября бишкекчан и гостей столицы будут рады видеть на спектакле "Карагул ботом".

Начало в 18 часов 30 минут.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась персональная выставка живописи Абдысадыра Турусбекова "Обретение формы и души".

Выставка будет работать до конца сентября.

Также в КНМИИ продолжает работу экспозиция "Новый соцреализм-3". На выставке представлены произведения актуальной живописи, созданные отечественными художниками Нюргуяной Инокентьевой, Саркыном Соромбаевым, Таалайбеком Усубалиевым, Сыдыкалы кызы Арууке, Омуркул уулу Базаркулом и Константином Шкурпелой.

Посетить выставку можно до 19 сентября.

Приходите в музей с 11 до 19 часов в любой день недели кроме понедельника.

КНМИИ находится по адресу: улица Абдрахманова, 196.

В Большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова сегодня, 10 сентября, состоится концерт-посвящение Муслиму Магомаеву "Благодарю тебя". Хиты из репертуара знаменитого артиста прозвучат в исполнении Игоря Воронцова и его друзей в сопровождении Большого симфонического оркестра мэрии города Бишкек под руководством народного артиста Кыргызстана Бакыта Тилегенова.

Начало в 18 часов 30 минут.

"Мастерская 705" 13 и 14 сентября приглашает зрителей посмотреть спектакль "Уя" ("Гнездо"), в основу которого легли интервью реальных людей. Герои представления – молдо, девушка, работающая в кальянном баре, представитель движения "Кырк Чоро", женщина из дома престарелых, феминистка и женщина, приютившая брошенных детей. В спектакле актеры активно взаимодействуют со зрителями.

Количество мест ограничено. По поводу приобретения билетов можно обращаться по телефону: 0(771)783-026.

Начало в 19 часов.

Спектакль будет показан по адресу: улица Боконбаева, 149 (вход со стороны Исанова).

В филиале "Галереи М" продолжает работу осенняя выставка, посвященная Дню независимости Кыргызстана. В экспозицию вошли произведения известных художников страны, также работы художника-скульптора, члена Союза художников Азербайджана, академика Академии художеств Республики Таджикистан Теймура Рустамова.

Филиал "Галереи М" находится в ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.

Вход свободный.

Посетить экспозицию можно в любой день с 10 до 20 часов до 18 сентября.