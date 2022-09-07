Таджикистан окажет Пакистану помощь на 12 млн сомони

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился выделить Пакистану, где стихия нанесла значительный ущерб, гуманитарную помощь на общую сумму 12 млн 200 тыс. сомони, сообщает пресс-служба главы государства.

"Пакистан сталкивается с серьезными проблемами из-за проливных дождей и наводнений, которые продолжаются уже более месяца. В связи с этим по распоряжению президента республики Эмомали Рахмона выделена гуманитарная помощь пакистанскому народу", - говорится в сообщении.

Источник: asiaplustj.info