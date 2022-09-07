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Таджикистан окажет Пакистану помощь на 12 млн сомони

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился выделить Пакистану, где стихия нанесла значительный ущерб, гуманитарную помощь на общую сумму 12 млн 200 тыс. сомони, сообщает пресс-служба главы государства.

"Пакистан сталкивается с серьезными проблемами из-за проливных дождей и наводнений, которые продолжаются уже более месяца. В связи с этим по распоряжению президента республики Эмомали Рахмона выделена гуманитарная помощь пакистанскому народу", - говорится в сообщении.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/422189
Теги:
Пакистан, Таджикистан, Помощь
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