В Ташкенте стартовал научно-экспертный форум ШОС по инфобезопасности

В Ташкенте стартовал научно-экспертный форум ШОС по информационной безопасности. В мероприятии принимают участие более 30 ведущих экспертов из числа представителей профильных министерств и ведомств, научно-академических и аналитических кругов государств-членов ШОС.

Форум проходит в гибридном формате с онлайн-подключением зарубежных участников. Провести его предложил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на Душанбинском саммите ШОС 17 сентября 2021 года.

Мероприятие проводится Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан при поддержке Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Исполнительным комитетом Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС).

Обеспечение информационной безопасности приобретает особую значимость и требует от государств-членов ШОС выработки согласованных механизмов по борьбе с современными вызовами и угрозами в информационной сфере, заявил на форуме Эльдор Арипов, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан. Он также отметил, что стремительное распространение информационных технологий порождает ряд объективных проблем. Они несут в себе появление новых уязвимых мест в системе безопасности. По оценкам мировых экспертов, ущерб от киберпреступлений в 2021 году превысил $6 трлн по всему миру.

"Сегодня наиболее атакуемыми секторами выступают энергетика, промышленность, оборона, государственное управление. Одновременно с этим информационное пространство стало расцениваться идеологами экстремизма как привлекательная площадка для ведения компании по рекруту в свои ряды новых членов", - сказал он.

По мнению Арипова, террористы вышли на новый уровень осуществления масштабной пропагандистской и координационной деятельности. "Под их прицелом прежде всего неокрепшее сознание нашей молодежи", - заключил Арипов.

В продолжение темы директор исполнительного комитета РАТС ШОС Руслан Мирзаев заметил, что работа в сфере противодействия кибертерроризму поставила перед РАТС ШОС необходимость обеспечения безопасности собственных информационных систем.

Мирзаев рассказал, что в РАТС руководствуются тем, что информационная безопасность является неотъемлемой частью обеспечения жизнедеятельности личности, общества и государства. По его словам, киберпреступность - это самая молодая, бурно развивающаяся криминальная деятельность, при этом международное право не успевает за ее развитием.

"Противодействие преступлению в сфере информационно-коммуникационных технологий, углубление сотрудничества, развитие цифровой экономики остаются одними из наиболее востребованных областей межгосударственного взаимодействия", - подчеркнул он.

Кроме этого, он добавил, что трансграничный характер подобных угроз диктует необходимость дополнения национальных усилий коллективными действиями на региональном уровне. По мнению Мирзаева, для достижения успеха в деле обеспечения информационной безопасности целесообразно на международном уровне принять и реализовать согласованные комплексные меры, в том числе административные правила и правовые нормы, надежную фильтрацию и блокировку вредного контента, эффективный поиск источника его распространения.

Также, по мнению главы исполкома РАТС ШОС, существует необходимость в создании системы "размагничивания наэлектризованной экстремистской идеологией аудитории".

"Работа в сфере противодействия кибертерроризму поставила перед РАТС ШОС необходимость обеспечения безопасности собственных информационных систем, баз данных и создание системы безопасного обмена между органами безопасности государств-членов ШОС важной оперативной информацией о международных террористических организациях, их лидерах и членах, каналах переброски боевиков из одного региона в другой", - добавил Мирзаев.

Источник: uzmetronom.agency