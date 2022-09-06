350 малоимущих семей Бишкека получат по 100 тысяч сомов

Сегодня, 6 сентября, состоялась церемония вручения сертификатов на 100 тысяч сомов малоимущим гражданам, которые получили право на заключение социального контракта. В церемонии приняли участие министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев и мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров, сообщает пресс-служба ведомства.

"Положение о предоставлении социальной помощи на основе социального контракта было разработано по инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Этот документ внедряет в Кыргызстане новую активную меру преодоления бедности, когда малоимущие семьи получают безвозмездно от государства 100 тысяч сомов для открытия малого бизнеса.

Уже в середине июля текущего года председателем кабмина Акылбеком Жапаровым было подписано постановление о выделении 292 млн сомов на заключение в этом году социальных контрактов с 2 800 семьями. На г.Бишкек выделено 35 млн сомов для 350 семей, сегодня получают первые более 60 семей", - рассказал министр Кудайберген Базарбаев.

Министр пояснил, что проект уже прошел успешное пилотирование в начале года в двух районах – Кадамжайском и Жумгальском районе, когда 100 семей смогли открыть собственный бизнес, что позволило им выйти из числа получателей пособия "Уй-бүлөгө көмөк". Теперь министерство распространяет полученный опыт по всей республике.

"Социальный контракт" представляет собой соглашение между малообеспеченными семьями и государством, в соответствии с которым уязвимые семьи получают денежный грант для начала приносящей доход деятельности вместе с комплексным пакетом поддержки, который включает обучение финансовой грамотности, помощь в разработке бизнес-плана, профессиональное или сельскохозяйственное обучение, социальные услуги и наставничество для успешного ведения долгосрочного бизнеса, связанного с получением средств к существованию.

Проект ориентирован на домохозяйства, живущие за национальной чертой бедности, с бизнес-идеями, начальными активами и базовыми знаниями для предлагаемых видов деятельности, таких как животноводство, продажа молочных продуктов, швейные услуги, теплицы и другие инициативы.

В определенных случаях социальные контракты также реализуются в сотрудничестве с местным бизнесом и предпринимателями, которые создают устойчивые возможности трудоустройства для целевых семей с низким доходом.