В Бишкеке задержаны подозреваемые в совершении разбоя

Пресс-служба УВД Свердловского района сообщает, что в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы М.А. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 1 сентября 2022 года примерно в 2 часа на одной из улиц столицы, угрожая физической расправой, усадили его в автомашину марки "Хонда Стрим" белого цвета. Уже в салоне автомашины пострадавшему нанесли телесные повреждения. Завладев мобильным телефоном заявителя марки "Росо" стоимостью 32 000 сомов, неизвестные скрылись.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП УВД Свердловского района и возбуждено уголовное дело по статье 207 ("Разбой") УК КР.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Свердловского района совместно с сотрудниками ОБОП ГУВД Бишкек были установлены и задержаны подозреваемые Т.М. 1999 года рождения, Н.Б. 2004 года рождения, К.С. 2001 года рождения и А.Д. 2004 года рождения. Они были доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворены в ИВС ГУВД Бишкека.