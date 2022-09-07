Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по борьбе с контрабандой"

Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О мерах по борьбе с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью указа является усиление мер, направленных на защиту интересов национальной экономики, борьбу с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики.

В рамках указа кабинету министров Кыргызской Республики поручается: