Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по борьбе с контрабандой"

Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О мерах по борьбе с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Целью указа является усиление мер, направленных на защиту интересов национальной экономики, борьбу с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики.
В рамках указа кабинету министров Кыргызской Республики поручается:
- обеспечить полноценный учет товаров (грузов), ввозимых (импортируемых) в Кыргызскую Республику в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза;
- принять меры в рамках законодательства Кыргызской Республики по обеспечению конфискации (изъятия) товаров (грузов), контрабандно и/или неучтенно ввезенных на территорию Кыргызской Республики, а также транспортных средств, использованных для контрабандного и/или неучтенного перемещения товаров (грузов) в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза;
- обеспечить бесперебойную работу информационных систем налоговой и таможенной служб по учету ввезенных (импортируемых) товаров на территорию Кыргызской Республики в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза, передачу данных в режиме онлайн, обустройство пунктов пропуска автоматизированными камерами по распознаванию государственных номерных знаков транспортных средств;
- внедрить специализированные места стоянки для транспортных средств импортеров/перевозчиков, нарушивших нормы законодательства Кыргызской Республики по ввозу (импорту) товаров на территорию Кыргызской Республики в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза;
- ввести усиленный контроль за транзитным потоком товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза, следующих в третьи страны через Государственную границу Кыргызской Республики.