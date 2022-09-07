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Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по борьбе с контрабандой"

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О мерах по борьбе с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью указа является усиление мер, направленных на защиту интересов национальной экономики, борьбу с контрабандой и неучтенным ввозом товаров на территорию Кыргызской Республики.

В рамках указа кабинету министров Кыргызской Республики поручается:

  1. обеспечить полноценный учет товаров (грузов), ввозимых (импортируемых) в Кыргызскую Республику в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза;
  2. принять меры в рамках законодательства Кыргызской Республики по обеспечению конфискации (изъятия) товаров (грузов), контрабандно и/или неучтенно ввезенных на территорию Кыргызской Республики, а также транспортных средств, использованных для контрабандного и/или неучтенного перемещения товаров (грузов) в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза;
  3. обеспечить бесперебойную работу информационных систем налоговой и таможенной служб по учету ввезенных (импортируемых) товаров на территорию Кыргызской Республики в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза, передачу данных в режиме онлайн, обустройство пунктов пропуска автоматизированными камерами по распознаванию государственных номерных знаков транспортных средств;
  4. внедрить специализированные места стоянки для транспортных средств импортеров/перевозчиков, нарушивших нормы законодательства Кыргызской Республики по ввозу (импорту) товаров на территорию Кыргызской Республики в рамках торговли с третьими странами и государствами - членами Евразийского экономического союза;
  5. ввести усиленный контроль за транзитным потоком товаров с территории государств - членов Евразийского экономического союза, следующих в третьи страны через Государственную границу Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/422211
Теги:
контрабанда, президент, Садыр Жапаров
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