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Аида Исмаилова ознакомилась с условиями труда кыргызстанцев в уезде Хамянг

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- Анастасия Карелина
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Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова посетила уезд Хамянг, где работают 62 гражданина нашей страны, прибывших по программе сезонных сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Глава дипмиссии ознакомилась с работой наших граждан, условиями труда и проживания. Сотрудники администрации уезда Хамянг, руководитель культурного центра "КырХан" Асылкул Толонбаева и Аида Исмаилова побеседовали с кыргызстанцами. Посол выразила надежду на применение полученного ими опыта уже в Кыргызстане и отметила необходимость соблюдения законов и правил страны пребывания, в частности визового режима.

В свою очередь граждане Кыргызстана, работающие в Республике Корея, задали послу интересующие их вопросы, касающиеся защиты их прав и интересов, озвучили имеющиеся проблемы. Исмаилова заверила, что все поднятые вопросы в обязательном порядке будут рассмотрены.

Во время визита в уезд Хамянг посол Кыргызстана познакомилась также с технологией выращивания клубники и грибов.


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URL: https://www.vb.kg/422213
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, МИД
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