Аида Исмаилова ознакомилась с условиями труда кыргызстанцев в уезде Хамянг

Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова посетила уезд Хамянг, где работают 62 гражданина нашей страны, прибывших по программе сезонных сельскохозяйственных работ. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Глава дипмиссии ознакомилась с работой наших граждан, условиями труда и проживания. Сотрудники администрации уезда Хамянг, руководитель культурного центра "КырХан" Асылкул Толонбаева и Аида Исмаилова побеседовали с кыргызстанцами. Посол выразила надежду на применение полученного ими опыта уже в Кыргызстане и отметила необходимость соблюдения законов и правил страны пребывания, в частности визового режима.

В свою очередь граждане Кыргызстана, работающие в Республике Корея, задали послу интересующие их вопросы, касающиеся защиты их прав и интересов, озвучили имеющиеся проблемы. Исмаилова заверила, что все поднятые вопросы в обязательном порядке будут рассмотрены.

Во время визита в уезд Хамянг посол Кыргызстана познакомилась также с технологией выращивания клубники и грибов.