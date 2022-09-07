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Деятельность асфальтобетонного завода в Сузакском районе остановлена

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- Асия Канаева
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Деятельность асфальтобетонного завода, расположенного в промышленной зоне на участке "Живпром" недалеко от села Ынтымак Сузакского района и принадлежащего Джалал-Абадскому филиалу госпредприятия "Кыргызавтожол" Министерства транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций, приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

6 сентября в Интернете появилась информация о том, что с территории асфальтобетонного завода, расположенного вблизи населенного пункта, идет черный дым. На основании информационного заявления государственные инспекторы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора произвели выезд на место.

В ходе проверки была установлена неисправность дымозадерживающей конструкции. Представителями министерства направлено предписание об установке фильтров-нейтрализаторов выхлопных газов. Деятельность завода остановлена.

Отмечается, что жилые дома, расположенные вблизи асфальтобетонного завода, находятся на территории промышленной зоны.


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URL: https://www.vb.kg/422216
Теги:
Сузакский район, экология
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