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В Сокулуке задержан мужчина, подозреваемый в продаже чужого скота

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сокулуке задержан мужчина, подозреваемый в продаже чужого скота. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в ОВД Сокулукского района с заявлением обратился гражданин Т.К. Он просил принять меры в отношении некого "Э", который в начале лета текущего года взял годовалого жеребца для выпаса на пастбище с оплатой 1000 сомов в месяц, после чего, не уведомив хозяина, продал животное другим лицам, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий местонахождение гражданина Д.Э. 1988 года рождения было установлено. Он задержан и водворен ИВС. Следствие продолжается.

В настоящее время сотрудниками милиции не исключается факт причастности подозреваемого к другим аналогичным фактам на территории Чуйской области. ГУВД Чуйской области обращается к гражданам, пострадавшим от действий Д.Э., и просит сообщить об этом по следующим телефонам: 0(312)60-75-67, 0(3134)5-33-80.


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URL: https://www.vb.kg/422218
Теги:
задержание, скотокрадство, Сокулукский район
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