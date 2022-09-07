В акимиатах столицы малоимущим вручили сертификаты на 100 тысяч сомов

В акимиатах столицы вручили сертификаты участникам проекта в рамках социальной помощи на основе социального контракта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В Первомайском районе сертификаты по 100 тысяч сомов вручили 9 семьям, получающим пособие "уй-булого комок". Теперь они смогут открыть или поддержать свое дело и получать регулярный доход. Накануне рассмотрено было 41 заявление на получение социального контракта, из них 14 обладателей первых сертификатов утвердили на заседаниях комиссий. На данный момент в районном управлении соцразвития на учете состоят 310 семей-получателей пособия "уй-булого комок".

В Свердловском районе сертификаты вручили 14 семьям. Комиссией было рассмотрено 109 заявлений, из них утвердили 69. В данном районе на учете состоят 288 семей-получателей пособия "уй булого комок".

Глава Ленинского района Русланбек Тагаев вручил сертификаты по 100 тысяч сомов 10 семьям. Накануне было рассмотрено 34 заявления, из них 15 утвердили. В районном управлении соцразвития на учете состоят 203 семьи-получателя пособия "уй-булого комок".

Кроме того, по Октябрьскому району на участие в программе подали заявление 22 семьи, в процессе рассмотрения на комиссиях одобрены бизнес-проекты 16 семей. Глава района Азамат Дороев вручил сертификаты на получение социального контракта.

Отмечается, что данный проект разработан в рамках реализации постановления кабинета министров о предоставлении социальной помощи на основе социального контракта и в целях стимулирования семей к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, мотивации к повышению уровня жизни в целях приобретения достаточной независимости от системы социальной защиты и полноценного участия в жизни общества.

Также для привлечения свободного трудового и имущественного потенциала семей на общественно-полезную деятельность, повышения социальной ответственности семей и снижения иждивенческого мотива их поведения, содействия развитию малого предпринимательства, стимулирования создания новых рабочих мест.

Социальный контракт - это соглашение о взаимных обязательствах между малоимущей или малообеспеченной семьей (или их группа) и территориальным подразделением, в соответствии с которым территориальное подразделение обязуется оказать семьям социальную помощь, а семья (или их группа) обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные Программой.