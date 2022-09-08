Конкурс на строительство жилого комплекса объявлен ГИК

ОАО "Государственная Ипотечная Компания" объявила инвестиционный конкурс на проектирование, финансирование и строительство многофункционального жилого комплекса в микрорайоне № 11 в Бишкеке.

Целью конкурса является привлечение инвестиций для строительства многофункционального жилого комплекса и инфраструктурных объектов в рамках развития градостроительного узла данного района.

Победитель конкурса выполняет полный объем работ по разработке и вынесение на рассмотрение градостроительного совета города Бишкека за счет собственных и доступных заемных средств в срок не более 60 месяцев со дня подписания инвестиционного соглашения.

Отмечается, что конкурс будет проводиться в два этапа, а пакет документов, включающий технические и квалификационные требования, будут принимать в течение 45 календарных дней с даты объявления конкурса.