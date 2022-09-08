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Конкурс на строительство жилого комплекса объявлен ГИК

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- Алина Мамаева
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ОАО "Государственная Ипотечная Компания" объявила инвестиционный конкурс на проектирование, финансирование и строительство многофункционального жилого комплекса в микрорайоне № 11 в Бишкеке.

Целью конкурса является привлечение инвестиций для строительства многофункционального жилого комплекса и инфраструктурных объектов в рамках развития градостроительного узла данного района.

Победитель конкурса выполняет полный объем работ по разработке и вынесение на рассмотрение градостроительного совета города Бишкека за счет собственных и доступных заемных средств в срок не более 60 месяцев со дня подписания инвестиционного соглашения.

Отмечается, что конкурс будет проводиться в два этапа, а пакет документов, включающий технические и квалификационные требования, будут принимать в течение 45 календарных дней с даты объявления конкурса.


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URL: https://www.vb.kg/422227
Теги:
ипотека, Кыргызстан, экономика
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