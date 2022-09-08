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Пограничники в Таласе пресекли незаконный перегон мелкорогатого скота

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Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Таласской области пресекли незаконный перегон мелкорогатого скота (МРС) через границу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе несения службы в местности Ак-Таш ущелья Чырканак Таласской области пограничный наряд задержал грузовую автомашину MAN под управлением гражданина Кыргызской Республики И.М., 1990 г.р.

В ходе досмотра автомобиля были обнаружены 115 голов мелкорогатого скота (МРС) без соответствующих документов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель, автомашина и мелкорогатый скот были переданы сотрудникам компетентных органов для выяснения всех обстоятельств.


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URL: https://www.vb.kg/422229
Теги:
Погранслужба, Таласская область, животные
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