Пограничники в Таласе пресекли незаконный перегон мелкорогатого скота

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Таласской области пресекли незаконный перегон мелкорогатого скота (МРС) через границу. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе несения службы в местности Ак-Таш ущелья Чырканак Таласской области пограничный наряд задержал грузовую автомашину MAN под управлением гражданина Кыргызской Республики И.М., 1990 г.р.

В ходе досмотра автомобиля были обнаружены 115 голов мелкорогатого скота (МРС) без соответствующих документов.

После оформления соответствующих документов задержанный водитель, автомашина и мелкорогатый скот были переданы сотрудникам компетентных органов для выяснения всех обстоятельств.