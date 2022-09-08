В Кыргызстане РКФР начал выдавать кредиты на новых условиях

С 1 сентября 2022 года предприниматели Кыргызстана могут получить кредиты от РКФР на развитие малого и среднего бизнеса на новых условиях. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

РКФР поддерживает МСБ с 2016 года. "За всю историю мы одобрили и начали финансировать более 3,2 тысячи проектов по линии МСБ. Из них более 80% – в регионах, - сообщил председатель правления РКФР Артем Новиков. – В настоящее время президент и кабинет министров уделяют развитию МСБ большое внимание, и мы не можем оставаться в стороне. Проанализировав свои возможности, мы приняли новую программу поддержки МСБ в КР".

Одно из главных новшеств - финансирование оборотного капитала под инвестиционные затраты. Фонд также возвращает возможность реализации проектов в национальной валюте. До конца 2022 года на финансирование МСБ предусмотрено 600 миллионов сомов. В случае успешной реализации проектов эта сумма будет увеличена.

По линии МСБ фонд работает с 14 коммерческими банками. Размер финансирования - от $20 тысяч до $1 миллиона на проект. При отсутствии или нехватке залогового обеспечения предприниматели могут обратиться в Гарантийный фонд. "Учитывая ситуацию в регионах с доступностью банковской инфраструктуры, мы позволили на усмотрение банков выдавать часть оборотных средств в наличной форме. До 50% от суммы выделяемого финансирования можно будет использовать на приобретение коммерческой и иной недвижимости, необходимой для реализации проектов в регионах", - сказал Артем Новиков.

РКФР удается сохранять минимальный уровень процентных ставок. В долларах финансирование на инвестиционные цели можно привлечь на 5 лет и под 5% годовых. На оборотный капитал – на 3 года и под 9%. В сомах срок финансирования на инвестиционные цели составляет 3 года, а ставка – 8%. Средства на оборотный капитал выделяются на 3 года под 14% годовых для конечных заемщиков и предпринимателей. "Мы нацелены на поддержку наших производителей и предпринимателей. Поэтому сомовые кредиты разрешаем использовать только на приобретение сырья, компонентов и товаров кыргызского производства и закупку услуг у предпринимателей и резидентов КР", - подчеркнул Артем Новиков.

"Развитый малый и средний бизнес - одна из основ экономической стабильности государства. Надеемся, что средства РКФР и проекты, которые мы реализуем, принесут экономике КР большую пользу и создадут каждому из наших предпринимателей условия для роста", - отметил он.