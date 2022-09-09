Ревматических заболеваний становится все больше

"По статистике мы не отстаем от мировых тенденций: больных с ревматическими заболеваниями становится больше, особенно после ковида, и очевидно, что нам надо расширяться. На весь Кыргызстан у нас всего одно отделение ревматологии на 50 коек при Национальном центре кардиологии и терапии им.Миррахимова, которое было открыто двадцать лет назад, а к нам приезжают на лечение со всех областей и районов республики", - сказала в интервью vb.kg врач-ревматолог Национального центра кардиологии и терапии им. Миррахимова и одного из столичных медицинских центров Бурмачач Чолпонкулова.

Что это такое – проявление ревматизма в современном понимании?

- Очень по нынешним временам актуальная область медицины. Даже трудно сказать, какое место ревматические заболевания занимают в перечне современных страданий человека. В настоящее время по актуальности они вышли на один уровень с сердечно-сосудистыми и заболеваниями крови. Сначала все идут к ортопеду, а потом к нам. Ревматические заболевания это плюс еще и системные заболевания. И вынуждена признать: сложно в наше время найти человека, тем более в пожилом возрасте, который бы не страдал болями в суставах. И чем дальше, тем больше подобных соискателей нашей помощи.

Но не все знают, в каком случае надо обращаться к ревматологу и что вообще он лечит?

- Я работаю в профессии уже 36 лет и замечаю, что многие действительно даже не знают, что есть такая наука ревматология, особенно приезжие из дальних районов страны и чаще всего с такими заболеваниями, как ревматизм, ревматоидный артрит, подагра, подагрический артрит, псориаз и псориатический артрит. Разновидностей артритов очень много.

Сейчас от врачей требуют проявлять так называемую онкологическую настороженность. Но, похоже, и ревматическая будет не лишней.

- Конечно! У всех хронических болезней есть общая закономерность: чем раньше поставлен диагноз, тем лучше прогноз. А уж если это относится к нашим суставам… Тем более что существуют менее частые, но весьма тяжелые ревматические заболевания, которые поначалу, подобно опухолям, незаметны, без симптомов. Их чрезвычайно сложно выявить. Поэтому значение компетентности ревматолога важно чрезвычайно.

Почему, как вы сказали, у нас так много кыргызстанцев с заболеваниями суставов? Мы стали меньше двигаться? Или коронавирус повлиял?

- Да, мы мало движемся, много едим фастфуда и пьем газированных напитков. Раньше молодые люди очень редко к нам приходили и только с ревматизмом или артритом, а сейчас у них в диагнозе уже и остеоартроз есть. Ревматизмом и ревматоидным артритом, в основном, болеют молодые, а после пятидесяти уже идут артрозы. Например, у женщин заканчиваются месячные, а эти сроки сейчас очень помолодели, и начинаются артрозы, остеоартрозы.

Конечно, повлиял и коронавирус. Стало больше не только ревматических, но и больных с системными заболеваниями, причем в обостренных состояниях. Ковид никого не обошел стороной. Я занимаюсь сердечными, сосудистыми и ревматическими заболеваниями и вижу, что они идут параллельно. У наших больных с системной красной волчанкой, системной склеродермией, геморрагическим васкулитом, такаясу (хроническое воспалительное заболевание аорты и ее ветвей), ревматоидным артритом – у всех наблюдается обострение именно после ковида. Также участились случаи ревматизма и ревматического порока сердца. Люди записываются на прием за две недели вперед.

Ревматический порок сердца. Что это за заболевание?

- Он возникает по разным причинам. Обычно развивается у людей, у которых часто болит горло, когда обостряется многолетняя ангина из-за инфекции стрептококковой группы B. После ангины через 3-4 недели уже наблюдается осложнение. Таким больным назначается лечение с профилактической целью, но не все они к нему прибегают.

Во всех центрах семейной медицины сейчас имеются профилактические кабинеты, и мы назначаем круглогодичную бициллино профилактику, и человек уже не заболеет ревматизмом, потому что у него в крови будет препарат, который его предупреждает. Такая профилактика защищает и пациентов, и медиков. Мне приходится смотреть до 40-50 больных в день с разными инфекциями. И для своей защиты один раз в три недели я сама получаю специальный препарат.

Но многие больные у нас сами себе доктора…

- И это очень плохо. Как известно всем, чем раньше выявлена болезнь, тем легче она сдается. Ревматические заболевания мы определяем по крови, ревмотестам. Просто так ничего не назначаем.

Вы сказали, что у врачей должна быть ревматическая настороженность. Да и всем нам она не помешает. На что каждый из нас должен обратить внимание, например, при остеоартрозе?

- Человека неожиданно начала беспокоить боль в колене, хотя он не переохлаждался, не носил тяжести, много ходит пешком. Он не может понять, откуда пришла боль. Если еще в молодом возрасте вы получили какие-то мелкие травмы и вовремя не обратили на них внимания, то это тоже приводит к остеоартрозу. В ревматологии обычно наблюдаются симметричные поражения. Если поражение суставов одностороннее, то виной тому обычно или травма, или инфекция. Спровоцировать болезнь могут незаметные травмы, переохлаждение, нагрузки, включая и эмоциональные. Со временем истончается и изнашивается хрящевая система, которую надо восстанавливать.

Каким образом?

- Для этого мы назначаем специальные препараты. Для облегчения состояния прибегаем к локальному внутрисуставному введению хондропротектора или перорально, через рот в желудок. Больным надо принять к сведению, что лестница тоже становится их врагом, а по ровной местности ходить можно без ограничений, сколько угодно.

Окончательного излечения от остеоартроза нет. Начинает беспокоить один сустав, который вы мысленно постоянно оберегаете, идет нагрузка на другой, и через некоторое время он обязательно тоже начинает болеть. Таким образом, нужно параллельно нагружать движением и лечить оба сустава. Ревматизм обычно задевает коленные и голеностопные суставы.

Говорят, что в таких случаях помогает, например, традиционный холодец.

- По сравнению с подагрой, при остеоартрозе нет никакой диеты. По поводу холодца больные тоже меня часто спрашивают: нужно ли его есть и помогает ли он. Отвечаю, что это не обязательно.

Существуют какие-то физические упражнения?

- В случае остеоартроза того же коленного сустава физкультурой надо заниматься только сидя или лежа. Необходимо носить артрозный наколенник, который фиксирует сустав и защищает его от разрыва мениска и связочного аппарата.

Если говорить о схеме помощи при остеоартрозе, то сначала мы убираем воспаление при помощи противовоспалительных препаратов. В случае изношенности системы вводим внутрисуставно хондропротектор и рекомендуем носить наколенник, обязательно принимать кальций, держать суставы в тепле и равномерно заниматься физкультурой. Поскольку остеоартроз чаще случается у людей в возрасте, то надо помнить, что у них уже есть повышенное давление, проблемы с сердцем, сахарный диабет, поэтому им уже не показано физиолечение. Все хотят быстрого эффекта лечения, но, надо понимать, что такого уже не будет, поэтому изо всех сил надо беречь свое здоровье.

За что вы любите свою профессию, и какое может быть удовлетворение от того, что с утра до вечера проводите с больными?

- Каждый день благодарна богу, что я - врач. Ревматология - очень интересная наука, и я очень люблю свою профессию. Еще в молодые годы уходила с работы поздно вечером, пока не осмотрю больных и не проверю, выполнены ли все назначения. Вся жизнь прошла на работе. Тогда мы не думали, много или мало мы получаем, просто работали с больными и всё. Некоторые говорят, что устают от общения с пациентами, а я, наоборот, всегда с радостью иду на встречу с ними. Нет такого больного, которому я бы сказала "Приходите завтра!". Мой супруг тоже врач, он хирург, у нас четверо детей и я горжусь тем, что двое из них стали врачами.

А где комфортнее работать, в государственной больнице или в частном центре?

- Что касается форм собственности в здравоохранении, то, считаю, что государственная и частная медицина должны быть взаимозаменяемы, как например, в моем случае. Они друг друга дополняют и только во благо больным.