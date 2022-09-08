Предварительные данные переписи населения: В КР живет почти 7 млн человек

Как сообщает Национальный статистический комитет, в период с января по июль текущего года расчет численности населения осуществлялся на основе итогов переписи населения 2009 года и ежемесячных данных текущего учета демографических событий. А начиная с августа 2022 года расчет численности производится на основе итогов переписи населения 2022 года и составил по состоянию на 1 августа 2022 года 6 миллионов 977 тысяч человек.

Численность постоянного населения страны по итогам переписи населения в сравнении с переписью 2009 года выросла за 13 лет на 1,6 миллиона человек и средний ежегодный темп прироста составил 2,1 процента.

Отмечено, что во исполнение Постановления кабмина от 22 октября 2021 года № 228 "О подготовке и проведении в 2022 году переписи населения и жилищного фонда в КР" Нацстатком провел перепись населения и жилищного фонда в электронном формате в два этапа (с 25 марта по 3 апреля 2022 года, в отдаленных зонах с 23 апреля по 2 мая 2022 года).

С июня по август 2022 года Нацстаткомом проведен первый этап обработки данных переписи населения и жилищного фонда 2022 года. Произведена кодировка данных в формах по переписи по двум вопросам, касающимся занятости населения, для обработки в электронном формате. Также осуществлена работа по уточнению общей численности населения страны с учетом международных рекомендаций.

В настоящее время проводится этап корректировки, в ходе которого полученные данные проверяются на логические ошибки и будут сверяться с данными текущего демографического учета (пол, возраст, территориальная разбивка и т.д.). Данный этап завершится к концу текущего года.

После завершения этапа обработки, в течение 2023-2024 годов, будут выпущены публикации, характеризующие краткие итоги переписи населения и жилищного фонда 2022 года по экономической активности и занятости населения, а также данные в разрезе регионов республики, миграции населения, жилищному фонду и жилищным условиям населения, составу домохозяйств и семей республики и другие характеристики.

Данные переписи населения являются основным источником данных демографической статистики, которые проводятся раз в 10 лет. В соответствии с международным рекомендациями, в период между переписями, для расчетов численности населения используется база данных последней переписи населения и данные текущего учета демографических событий (рождения, смерти, прибывшие и выбывшие по территории страны), которые ежемесячно предоставляются системой записей актов гражданского состояния и регистрационного учета миграции населения.