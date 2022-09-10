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В "Свинке Пеппе" появилась гомосексуальная пара

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В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые появилась однополая пара - семья белых медведиц. Эпизод вышел после того, как петицию о добавлении ЛГБТ-персонажей в шоу подписали 23 тысячи человек, сообщает Daily mail.

В эпизоде под названием "Семьи" у Пеппы появляется подружка - белая медведица по имени Пенни. Она рисует портрет своих родителей и рассказывает, что у нее две мамы.

"Я Пенни, белый медведь. Я живу со своей мамой и моей другой мамой. Одна мама - врач, а другая готовит спагетти. Я люблю спагетти", - говорит Пенни.

ЛГБТ-активисты считают, что этот фрагмент будет иметь большое значение для детей из однополых семей.


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URL: https://www.vb.kg/422242
Теги:
дети, мультфильм, ЛГБТ
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