Временно ограничен пропуск автомашин на КПП на кыргызско-казахской границе

Сегодня, 8 сентября, в связи с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) в период с 11 до 14 часов и с 17 до 20 часов в пункте пропуска "Чалдыбар-автодорожный" будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ.

Завтра, 9 сентября, в период с 19 до 21 часа пропуск лиц, транспортных средств и грузов будет временно ограничен в пункте пропуска "Чон-Капка-автодорожный".

Другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, функционируют в штатном режиме.

Напоминаем, что на кыргызско-казахстанском участке государственной границы расположены следующие пункты пропуска:

- в Чуйской области: "Токмок-автодорожный", "Кен-Булун-автодорожный", "Ак-Тилек-автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный";

- в Таласской области: "Чон-Капка-автодорожный".

Пограничная служба ГКНБ просит граждан, пересекающих госграницу, планировать маршруты движения заранее.