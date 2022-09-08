Мужчина дважды грабил супермаркет. Но до сих пор гуляет

9 июня в супермаркете "Глобус" на проспекте Чынгыза Айтматова в Бишкеке злоумышленники похитили станок для бритвы, наушники, USB-провод и сигареты.

На следующий день, 10 июня, в том же магазине продавцы недосчитались бутылки дорогого виски.

Мелочь, но неприятно.

При том что каждый "Глобус" оснащен камерами видеонаблюдения и бдительными охранниками, никто воров не заметил. А вор между тем был один – некто Р.Б., со средним образованием, семейный, временно неработающий, проживающий неподалеку от обворованного им супермаркета.

Р.Б. милиция вычислила и задержала. Возбудила уголовное дело, в качестве меры пресечения обвиняемому избрав… подписку о невыезде.

Которую он, разумеется, нарушил. Когда 30 августа уголовное дело по обвинению Р.Б. в двухкратной краже должно было рассматриваться в Ленинском районном суде, оказалось, что подсудимый в зал суда не явился.

Государственный обвинитель выступил с ходатайством возвратить дело прокурору для организации поисков подсудимого и привода его на судебное заседание. Без изменения ему меры пресечения.

То есть Р.Б. опять поймают, погрозят ему пальцем, скажут, что нехорошо воровать – и так же нехорошо не являться в суд, - и опять отпустят?

Что ни говори, а суд у нас иногда действительно выглядит самым гуманным в мире.