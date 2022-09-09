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В Бишкеке сто двадцати школьникам не будет стыдно перед одноклассниками

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- Надежда Хохлова
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Им будет не стыдно перед одноклассниками за пустой рюкзак и старую одежду. Мы с вами собрали сто двадцать детей в школу. Посмотрите, какими нарядными и счастливыми они пойдут учиться!

В позапрошлом номере мы публиковали просьбу о помощи ребятишкам из малоимущих семей. Просили собрать им самое необходимое для учебы. Их родители не смогли за лето скопить деньги даже на тонкие тетради и ручки, не то что на приличную одежду для школы.

С вашей помощью православные сестры милосердия собрали почти шестьдесят тысяч сомов! Их хватило на сто двадцать комплектов. А накануне выдачи канцтоваров произошло еще одно чудо - сестрам милосердия передали пятьсот комплектов школьной формы для девочек, а также пятьдесят наборов для физкультуры.

- Спортивные костюмы шили выпускницы детских домов, у нас есть свой швейный цех, - рассказал глава фонда "Защита прав детей–сирот" Игорь Беляев. Это он сделал такой важный подарок малоимущим детям, стоящим на учете в соцотделе православной церкви.

Эти платья превратили выдачу канцтоваров в настоящий праздник. Девчонки переодевались в красивую форму, надевали ажурные фартучки и так уходили домой. Родители же радовались новой спортивной обуви, словно выигрышу в лотерею. Хотя так оно и было - кроссовки достались не всем, только самым маленьким школьникам.

- Первый раз за всю жизнь надеваю ей новую обувь. Носочки надо, наверное, чтобы нога не скользила. У вас носочков нет случайно? - засмущалась Мадина К., пытаясь обуть в нежно-розовые кроссовки младшую дочку. Рядом примерял спортивный костюм ее сын. Он жался в угол, пытаясь натянуть толстовку чуть ли не до колен - оказалось, что у мальчишки нет нижнего белья… На это у мамы тоже не хватает денег.

…Для каждого ребенка, получившего канцтовары, это был единственный шанс пойти в школу с гордо поднятой головой, полным портфелем и в одежде без дыр. Спасибо каждому, кто подарил им эту радость.


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URL: https://www.vb.kg/422247
Теги:
дети, школа, Бишкек, Помощь
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