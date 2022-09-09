Бишкекчанина судили за кражу сырников

Ленинский районный суд Бишкека рассмотрел уголовное дело о краже. Подсудимый – бишкекчанин, временно неработающий, семейный, со средним образованием, судимый.

Органами следствия он обвинялся в систематическом похищении сырников из магазина "Народный", расположенного на улице Киевской.

Сырники подсудимый крал регулярно, систематически, в течение месяца – с 29 июня по 26 июля. В конце июля наконец попался.

Общая сумма ущерба, причиненного магазину, – 4800 сомов.

В суде обвиняемый признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Пообещал больше так не делать. А со стороны потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением. Руководство магазина простило гражданина и отказалось от материальных и моральных претензий.