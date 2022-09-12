Налоговиков, обвинявшихся во взяточничестве, оправдали

Гражданин А.У. работал заведующим сектором анализа и планирования отдела проверок УГНС по Октябрьскому району Бишкека.

В августе 2020 года его супруга решила то ли достроить, то ли перестроить принадлежащий ей частный дом, для чего заключила договор с неким ОсОО на разработку технического проекта на сумму 152 тысячи сомов. Впоследствии сумма была несколько скорректирована и уменьшена до 148 тысяч, однако дело не в этом.

В январе следующего, 2021 года муж женщины (работник налоговой службы), как сказано в обвинительном заключении, "имея доступ к отчетам, сдаваемым субъектами предпринимательства в УГНС по Октябрьскому району города Бишкек, установил, что ОсОО, разрабатывающее для его супруги технический проект, зарегистрированное в качестве налогоплательщика в данном УГНС, не отразило в налоговых отчетах сведения об услугах, предоставленных гражданке А. по вышеуказанному договору. После чего он, заведомо зная, что не имеет полномочий по проведению налоговых проверок в отношении этого ОсОО, вызвал Н.Ч., оказывающего ОсОО услуги по составлению и сдаче налоговых отчетов, и вступил с ним в предварительный сговор, разработав преступный план с целью завладения денежными средствами ОсОО в сумме 1 000 долларов США".

Как это выглядело на практике? Руководству компании сообщили о его недочете и о том, что материалы налоговой проверки будут переданы правоохранительным органам. Но вопрос можно решить миром – всего за тысячу долларов.

Генеральному директору ОсОО ничего не оставалось, как согласиться на такие условия. Правда, предварительно он сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него вымогают взятку.

25 января 2021 года А.У. и Н.Ч при получении взятки были задержаны. Это – по версии следствия. Суды с этой версией не согласились. Сначала Первомайский, потом Бишкекский городской и, наконец, Верховный суд приняли одинаковое решение: А.У. оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления, а дело в отношении Н.Ч. прекратить за примирением сторон. Суды сделали вывод, что именно Н.Ч., испытывая финансовые затруднения, ввел в заблуждение А.У., который даже не подозревал, что совершает что-то противозаконное.