Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 82.67 - 83.67

Налоговиков, обвинявшихся во взяточничестве, оправдали

135  0
- Ольга Новгородцева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Гражданин А.У. работал заведующим сектором анализа и планирования отдела проверок УГНС по Октябрьскому району Бишкека.

В августе 2020 года его супруга решила то ли достроить, то ли перестроить принадлежащий ей частный дом, для чего заключила договор с неким ОсОО на разработку технического проекта на сумму 152 тысячи сомов. Впоследствии сумма была несколько скорректирована и уменьшена до 148 тысяч, однако дело не в этом.

В январе следующего, 2021 года муж женщины (работник налоговой службы), как сказано в обвинительном заключении, "имея доступ к отчетам, сдаваемым субъектами предпринимательства в УГНС по Октябрьскому району города Бишкек, установил, что ОсОО, разрабатывающее для его супруги технический проект, зарегистрированное в качестве налогоплательщика в данном УГНС, не отразило в налоговых отчетах сведения об услугах, предоставленных гражданке А. по вышеуказанному договору. После чего он, заведомо зная, что не имеет полномочий по проведению налоговых проверок в отношении этого ОсОО, вызвал Н.Ч., оказывающего ОсОО услуги по составлению и сдаче налоговых отчетов, и вступил с ним в предварительный сговор, разработав преступный план с целью завладения денежными средствами ОсОО в сумме 1 000 долларов США".

Как это выглядело на практике? Руководству компании сообщили о его недочете и о том, что материалы налоговой проверки будут переданы правоохранительным органам. Но вопрос можно решить миром – всего за тысячу долларов.

Генеральному директору ОсОО ничего не оставалось, как согласиться на такие условия. Правда, предварительно он сам обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что у него вымогают взятку.

25 января 2021 года А.У. и Н.Ч при получении взятки были задержаны. Это – по версии следствия. Суды с этой версией не согласились. Сначала Первомайский, потом Бишкекский городской и, наконец, Верховный суд приняли одинаковое решение: А.У. оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления, а дело в отношении Н.Ч. прекратить за примирением сторон. Суды сделали вывод, что именно Н.Ч., испытывая финансовые затруднения, ввел в заблуждение А.У., который даже не подозревал, что совершает что-то противозаконное.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422253
Теги:
приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  