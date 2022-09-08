Мэр Бишкека навестил семью, в которой в июле родились тройняшки

Мэр столицы Эмилбек Абдыкадыров навестил семью, в которой в июле этого года родилась тройня: два мальчика и девочка. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Градоначальник пожелал семье крепкого здоровья и терпения, а также передал материальную помощь в размере 90 тысяч сомов.

Напомним, что молодая мамочка Нурзада Кочоркановна Сатымкулова поступила в Городской перинатальный центр (родильный дом № 4) 27 июля в 18 часов 15 мин. У нее родилась тройня. Вес первого ребенка (мальчика) - 1 килограмм 995 граммов, рост - 45 сантиметров. Вес второго ребенка (девочка) - 1 килограмм 990 граммов, рост - 45 сантиметров. Вес третьего малыша (мальчика) - 1 килограмм 885 граммов, рост - 44 сантиметра. Детей родители назвали Айданек, Шыгай и Абай.

Мэрия Бишкека поздравляет родителей с рождением детишек, желает всем крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

Согласно статьи 22 Положения "О порядке предоставления адресной социальной помощи малоимущим и имеющим право на льготы жителям города Бишкека", утвержденного постановлением Бишкекского городского кенеша "О социальной поддержке малоимущих и имеющих право на льготы жителей города Бишкек" от 12 июня 2012 года № 316, при рождении тройни единовременная материальная помощь предоставляется в размере 900 расчетных показателей – 90 000 сомов. Родители должны иметь постоянный регистрационный учет на территории города Бишкека на момент рождения детей.