Глава кабмина принял участие в открытии детсада в микрорайоне "Джал-29"

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров принял участие в церемонии открытия детского сада в микрорайоне "Джал-29" в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров поздравил детей и родителей с радостным событием, отметив, что данный детский сад построен в рамках поручения президента Кыргызской Республики.

"Мы выполнили данное поручение. Как вы знаете, в столице в целях решения проблемного вопроса с большой загруженностью общеобразовательных школ и детских садов было начато строительство 15 школ и 1 детского сада. На эти цели направлено 3 миллиарда сомов, в том числе 2,5 миллиарда сомов из республиканского бюджета. Сегодня мы открываем новый детский сад. В текущем году завершится строительство еще 86 объектов образования. Идет строительство 35 детских садов, в 6 детсадах идет капитальный ремонт", - сказал он.

Глава кабмина добавил, что заработная плата воспитателей в детских садах увеличилась вдвое и составляет 25 тысяч сомов, а оплата труда младшего и технического персонала увеличилась втрое.

"Мы начинаем реформы в системе образования по переходу на 12-летнее обучение. Воспитатели, педагоги старших групп в детских садах станут первыми реализовывать мероприятия в рамках реформы. На 1 августа текущего года численность населения республики составила 6 миллионов 977 тысяч человек. В этом году родится 7-миллионный гражданин Кыргызской Республики. Пусть в стране будет много радостных событий, пусть будет светлым будущее наших детей", - заключил Акылбек Жапаров.

Детский сад, который открылся в микрорайоне "Джал-29", рассчитан на 140 мест. Общая площадь здания – 1484 кв. м. Сметная стоимость проекта составляет 88 499,0 тысячи сомов.