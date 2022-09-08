Командир взвода полка УПСМ по ГУВД Бишкека задержан при получении взятки

Прокуратурой города Бишкека совместно с сотрудниками Службы внутренних расследований МВД при получении взятки задержан с поличным командир взвода полка УПСМ по ГУВД города Бишкека А.Б.Т. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В СВР МВД с заявлением обратился гражданин Г.О.С. Он просил принять меры в отношении сотрудника УПСМ А.Б.Т., который под предлогом непривлечения к ответственности за нарушения ПДД вымогал у него взятку в виде ювелирного изделия (золотой перстень стоимостью 30 тысяч сомов).

А.Б.Т., являясь должностным лицом, используя служебное положение и вверенные полномочия, зная, что гражданин Г.О.С. является мастером по изготовлению ювелирных изделий, поставил его в условия, вынуждающие дать взятку.

Командир взвода полка УПСМ по ГУВД города Бишкека А.Б.Т. задержан в качестве подозреваемого и водворен ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.