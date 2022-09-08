Погода
$ 82.24 - 83.24
€ 82.42 - 83.42

Командир взвода полка УПСМ по ГУВД Бишкека задержан при получении взятки

214  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой города Бишкека совместно с сотрудниками Службы внутренних расследований МВД при получении взятки задержан с поличным командир взвода полка УПСМ по ГУВД города Бишкека А.Б.Т. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В СВР МВД с заявлением обратился гражданин Г.О.С. Он просил принять меры в отношении сотрудника УПСМ А.Б.Т., который под предлогом непривлечения к ответственности за нарушения ПДД вымогал у него взятку в виде ювелирного изделия (золотой перстень стоимостью 30 тысяч сомов).

А.Б.Т., являясь должностным лицом, используя служебное положение и вверенные полномочия, зная, что гражданин Г.О.С. является мастером по изготовлению ювелирных изделий, поставил его в условия, вынуждающие дать взятку.

Командир взвода полка УПСМ по ГУВД города Бишкека А.Б.Т. задержан в качестве подозреваемого и водворен ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422263
Теги:
ГУВД, задержание, взятка, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  