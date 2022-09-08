В Араване милиция задержала преступную группу, похищавшую терминалы

6 сентября текущего года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны подозреваемые в похищении платежных терминалов. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, задержанные подозреваются в том, что 2 сентября около 03.00 часов в одном из магазинов села Гульбар Араванского района похитили денежные средства в сумме более чем 105 000 сомов. Злоумышленники вынесли платежные терминалы, принадлежащие двум компаниям, и извлекли оттуда денежные средства.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что данная преступная группа совершала подобные кражи в Узгенском, Кара-Суйском районах и на территории Нарынской области.

В настоящее время проводится расследование, проверяется причастность данной группы к другим аналогичным преступлениям на территории других регионов.