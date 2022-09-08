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В Оше открылся Центр гражданского и цифрового образования при ЦИК КР

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- Анастасия Карелина
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В Оше на базе городской библиотеки открыт Центр гражданского и цифрового образования при ЦИК Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Центр открылся с участием президента Садыра Жапарова и председателя ЦИК Нуржан Шайлдабековой в онлайн-формате в читальном зале Ошской городской централизованной библиотеки.

Данный проект поддерживается Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызстана, кабинетом министров, Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики и другими ведомствами.

Центр гражданского и цифрового образования создан в целях повышения уровня правовой культуры населения, повышения доверия избирателей к избирательной системе и их участия в выборах путем улучшения понимания и информированности граждан о выборах как важнейшем общественно-политическом процессе в обществе, влияющем на устойчивое развитие страны.

В церемонии открытия приняли участие вице-мэр Оша Венера Рыскулова, заместитель председателя ЦИК Тынчтык Шайназаров, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, молодежь, сотрудники библиотек, члены УИК и другие.


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URL: https://www.vb.kg/422265
Теги:
Ош, Кыргызстан, ЦИК
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