Китай готовится к XX съезду Коммунистической партии

В октябре состоится очередной съезд правящей партии великой страны. Ожидается, что в семидневной работе ХХ съезда КПК примут участие более 2300 делегатов из всех провинций страны, которые будут представлять почти 90-миллионную армию китайских коммунистов.

Ожидается, что на XX съезде Компартии Китая будут выработаны новые идеи и определены новые горизонты для страны с 1,4 млрд населением и второй экономикой в мире. Делегатам "будет предложен подробный обзор двухэтапного стратегического плана по всестороннему построению модернизированного социалистического государства и, в частности, изложены стратегические задачи и крупные инициативы на ближайшие пять лет", - сказал Генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин.

По словам Си Цзиньпина, в своем развитии Китай будет опираться на собственные силы и не допустит изменения строя. А модернизация страны будет и впредь осуществляться под руководством Компартии. С полным основанием можно утверждать, что в современных условиях Китай становится одним из самых устойчивых государств в мире и полностью способен реализовать слова своего руководителя.

Китай является социалистическим государством и строит коммунизм с собственной спецификой, которая выражена в идее о китайской мечте. Она была предложена Си Цзиньпином, когда он только возглавил и Компартию, и руководство всей страной. Это произошло после XVIII съезда КПК в 2013 году. Каждый съезд коммунистов Китая – важное событие не только для народа этой страны, но и для всего мира. Это, несомненно, подчеркивает авторитет и уважение к событиям, которые происходят в стране, со стороны мирового сообщества.

Си Цзиньпин призывает своих сограждан "твердо держать судьбу развития и прогресса Китая в своих руках", поскольку в нынешней осложнившейся обстановке в мире, вызванной разными причинами, и при имеющихся больших разногласиях в большой политике Китай не может допустить доминирования над собой кого бы то ни было. Все инициативы и предложения Си Цзиньпина, которые в целом реализуются в стране, направлены на осуществление основных двух целей – укрепление государственной мощи и улучшение жизни китайцев. Он считает, что осуществляемые в стране реформы - это "социалистическая модернизация, возглавляемая Коммунистической партией Китая". А главная инициатива Китая, выдвинутая с приходом во власть Си Цзиньпина, в настоящее время оказывает влияние на развитие практически всего мира.

Инициатива "Один пояс – один путь" направлена на решение насущных проблем в странах вдоль Шелкового пути и в первую очередь на инфраструктурные изменения, включая транспортные, технологические, логистические, коммуникационные, научные и в другие сферы.

Китайское руководство обратилось к народу своей страны с тем, что "необходимо придерживаться модернизации в китайском стиле, чтобы способствовать великому возрождению китайской нации, не идти по старому пути изоляции и негибкости, но и не вступать на злосчастный путь смены флага, то есть изменения строя и идеологии". При этом Си Цзиньпин призвал сосредоточить особые усилия на преодолении проблем "несбалансированного и недостаточного развития".

Вероятнее всего, на XX съезде КПК "будет предложен подробный обзор двухэтапного стратегического плана по всестороннему построению модернизированного социалистического государства и, в частности, изложены стратегические задачи и крупные инициативы на ближайшие пять лет". Следующие пять лет, уверен Генеральный секретарь КПК, станут решающим периодом для начала всестороннего построения модернизированного социалистического государства.

Традиционно Генеральный секретарь Китая становится безусловным руководителем страны, и он до сих пор сменялся после двух сроков управления государством.

Но вполне вероятно, что XX съезд КПК вновь изберет Си Цзиньпина Генеральным секретарем на следующие пять лет, учитывая достигнутые успехи в стране, очевидный рост авторитета и влияния в мире Китая, широкую поддержку не только среди однопартийцев, но и среди всего населения страны. А также тот факт, что Компартия вопреки некоторым подозрениям сплотилась вокруг своего нынешнего лидера, и ныне действующая Конституция страны тому соответствует. Тем самым будет дана возможность руководству страны вести Китай к дальнейшему развитию и успехам, которые обозначены красной нитью в китайской мечте.

Нуржан Касмалиева