В рамках проекта "Социальный контракт" помощь получат 50 семей из Оша

В Оше в рамках проекта "Социальный контракт" отобраны 50 семей, которые получат по 100 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

Накануне под председательством вице-мэра города Венеры Рыскуловой состоялось заседание временной комиссии по реализации на территории Оша проекта "Социальный контракт". В рамках мероприятия в соответствии с требованиями положения "О социальной помощи на основе социального контракта" проведен отбор семей для участия в проекте. Отобрано 50 семей из числа малоимущих и малообеспеченных. Они получают пособие на несовершеннолетних детей до 16 лет "Үй-бүлөгө көмөк".

После согласования с Министерством труда, социального обеспечения и миграции в течение недели данным семьям будет выдана единовременная социальная помощь в размере 100 тысяч сомов для реализации своего трудового потенциала и преодоления трудной жизненной ситуации.

Из малоимущих и малообеспеченных семей, подавших заявки на участие в проекте, наиболее популярными являются 19 проектов по фермерскому хозяйству, 6 проектов по открытию швейных цехов, 21 проект в сфере торговли, 2 проекта в сфере общественного питания и 2 проекта в сфере частного извоза. Заявки для участия поданы со всех МТУ Оша.

Проект рассчитан на три года, в течение которых семьи, получившие ссуду, должны открыть свое дело и выйти из категории семей, нуждающихся в пособиях.