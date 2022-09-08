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В Джалал-Абаде задержана группа лиц, производивших контрафактный алкоголь

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- Асия Канаева
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В Джалал-Абаде задержаны лица, незаконно изготавливающие спиртосодержащую продукцию. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области возбуждено уголовное дело по статье 240 УК КР в отношении жителей Джалал-Абада, которые незаконно изготавливали алкогольную продукцию.

7 сентября была задержана крупная партия алкогольной продукции, изготовленной кустарным методом. В ходе обысков по трем адресам обнаружена контрафактная алкогольная продукция, поддельные акцизные марки, денежные средства, полученные от продажи и различные инструменты для проведения фильтрации.

Реализация контрафакта производилась в оптовых магазинах и точках общепита Джалал-Абадской области.

Следственные действия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/422270
Теги:
алкоголь, задержание, ГКНБ
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