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Кыргызстан готов поставлять в Оман питьевую воду, баранину и говядину

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- Анастасия Карелина
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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с министром иностранных дел Султаната Оман Саидом Альбусайди на полях стратегического диалога "Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива + Центральная Азия". Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Стороны выразили взаимную готовность к развитию политического диалога между странами, наращиванию торгово-экономических связей и продвижению инвестиционных проектов. Жээнбек Кулубаев пригласил собеседника посетить Кыргызстан с официальным визитом. Саид Альбусайди принял приглашение и, в свою очередь, пригласил кыргызского коллегу в Оман.

Главы министерств подчеркнули, что для развития двусторонних отношений, увеличения объема товарооборота и увеличения количества туристов из Омана в Кыргызстан, имеются все возможности - в настоящее время осуществляются прямые чартерные авиарейсы и в отношении граждан Омана в Кыргызской Республике действует безвизовый режим сроком на 60 дней.

Стороны констатировали важность создания двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Жээнбек Кулубаев выразил готовность кыргызской стороны экспортировать в Оман питьевую воду и мясо - баранину и говядину.


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URL: https://www.vb.kg/422271
Теги:
МИД, Жээнбек Кулубаев
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