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Мэрия Бишкека призывает горожан не жечь опавшую листву

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- Анастасия Карелина
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Мэрия кыргызской столицы призывает горожан не жечь опавшую листву. Вред от сжигания листвы и сухой травы чрезвычайно велик. Это - загрязнение атмосферы, которое можно сравнить с промышленными выбросами, ухудшающееся самочувствие людей, обостряющиеся хронические заболевания.

Помимо негативного влияния на здоровье, сжигание листвы и травы приводит и к другим отрицательным последствиям:

  1. в сухих листьях сгорают зимующие в них полезные насекомые;
  2. разрушается почвенный покров, в огне погибают грунтообразующие микроорганизмы;
  3. огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижнюю часть деревьев и кустарников и верхние части их корней;
  4. уничтожение естественной лиственной подстилки приводит к увеличению промерзания грунта в 2-4 раза;
  5. при сжигании травы на приусадебных участках и стерни на полях возникает угроза возникновения степных и лесных пожаров, возгорания жилых домов.

Что делать с опавшими листьями и сухой травой? Во-первых, это почвопокровный слой - готовая мульча, которая защищает почву, повышает ее плодородие, благодаря полноценному жизнеобеспечению почвенных обитателей. Это материал для компостных куч, листовой перегной (удобрение для почвы).

В Бишкеке листву собирают и вывозят в оранжерею МП "Бишкекзеленхоз", где из нее производят удобрения.

При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 килограммов микрочастиц дыма. В их составе - пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензапирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одно из самых ядовитых для человека веществ.


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URL: https://www.vb.kg/422273
Теги:
мэрия, Бишкекзеленхоз
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