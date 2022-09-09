Мэрия Бишкека призывает горожан не жечь опавшую листву

Мэрия кыргызской столицы призывает горожан не жечь опавшую листву. Вред от сжигания листвы и сухой травы чрезвычайно велик. Это - загрязнение атмосферы, которое можно сравнить с промышленными выбросами, ухудшающееся самочувствие людей, обостряющиеся хронические заболевания.

Помимо негативного влияния на здоровье, сжигание листвы и травы приводит и к другим отрицательным последствиям:

в сухих листьях сгорают зимующие в них полезные насекомые; разрушается почвенный покров, в огне погибают грунтообразующие микроорганизмы; огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижнюю часть деревьев и кустарников и верхние части их корней; уничтожение естественной лиственной подстилки приводит к увеличению промерзания грунта в 2-4 раза; при сжигании травы на приусадебных участках и стерни на полях возникает угроза возникновения степных и лесных пожаров, возгорания жилых домов.

Что делать с опавшими листьями и сухой травой? Во-первых, это почвопокровный слой - готовая мульча, которая защищает почву, повышает ее плодородие, благодаря полноценному жизнеобеспечению почвенных обитателей. Это материал для компостных куч, листовой перегной (удобрение для почвы).

В Бишкеке листву собирают и вывозят в оранжерею МП "Бишкекзеленхоз", где из нее производят удобрения.

При сгорании одной тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 килограммов микрочастиц дыма. В их составе - пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. В тлеющих без доступа кислорода листьях выделяется бензапирен, который способен вызвать у человека раковые заболевания. Кроме того, с дымом в воздух высвобождаются диоксины - одно из самых ядовитых для человека веществ.