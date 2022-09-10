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Китай согласен с оценкой китайско-кыргызских отношений президента Жапарова

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- Нина Ничипорова
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Касаясь недавних позитивных заявлений президента Кыргызстана Садыра Жапарова о Китае, официальный представитель МИД КНР Мао Нин отметила, что китайская сторона полностью согласна с его высокой оценкой китайско-кыргызских отношений и готова вместе с Кыргызстаном идти вперед по пути общего развития, чтобы созидать еще более светлое будущее для двусторонних отношений.

"Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на днях дал интервью СМИ, в котором неоднократно затрагивал тему сотрудничества Китая и Кыргызстана в рамках "Пояса и пути", дав высокую оценку этой инициативе, выдвинутой председателем КНР Си Цзиньпином", - сказала Мао Нин.

По ее словам, китайско-кыргызское сотрудничество в рамках "Пояса и пути" приносит хорошие результаты. Такие проекты взаимосвязанности, как автомагистраль Китай - Кыргызстан - Узбекистан и 2-я ветка автомагистрали "Север – Юг", способствуют экономическому развитию Кыргызстана и уже стали для кыргызского народа дорогами процветания, благополучия и счастья.

Как отметила дипломат, Китай полностью согласен с высокой оценкой китайско-кыргызских отношений, озвученной президентом Жапаровым.

"Китай и Кыргызстан являются воистину хорошими соседями, друзьями, партнерами и братьями. За минувшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений Китай и Кыргызстан на основе принципов взаимного уважения, добрососедства, дружбы, солидарности и взаимной выгоды достигли новых прорывов в двусторонних отношениях. А также хороших результатов в рамках практического сотрудничества и нового уровня традиционной дружбы", - заявила Мао Нин.

По словам официального представителя МИД КНР, Китай с радостью отмечает, что под руководством президента Жапарова в Кыргызстане наблюдаются политическая стабильность, экономическое развитие и социальное процветание. Китайская сторона готова работать с кыргызской стороной, чтобы формировать основные направления взаимодействия, обмениваться опытом в области государственного управления, раскрывать потенциал сотрудничества, вместе идти вперед по пути общего развития, созидая еще более светлое будущее для двусторонних отношений.


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URL: https://www.vb.kg/422275
Теги:
дороги, Китай, президент, Кыргызстан, МИД, Садыр Жапаров
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