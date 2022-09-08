Оплачивайте аренду учебников и электронный дневник через MegaPay

Классная новость для школьников и их родителей! Отныне нет необходимости рассчитываться за учебники и электронные дневники наличкой – в приложении MegaPay доступна моментальная онлайн-оплата образовательных сервисов "Жаңы китеп" и "Күндөлүк". Совершить транзакцию можно всего в несколько кликов в режиме 24/7 из любой точки Кыргызстана.

Как оплатить услугу аренды учебников "Жаңы китеп":

в приложении MegaPay (доступно для скачивания в Google Play и App Store) перейдите в раздел "Сервисы" и откройте вкладку "Жаңы китеп"; введите код школы, выберите учебный год и класс, укажите букву класса, ФИО ученика и сумму для оплаты; подтвердите транзакцию.

Для оплаты электронного дневника "Күндөлүк" необходимо:

в приложении MegaPay перейти в раздел "Оплата", затем – во вкладку "Образование" и выбрать сервис "Күндөлүк – оплата за информационно-образовательные услуги"; ввести лицевой счет ученика и указать сумму.

Готово! Отметим, что комиссия за оплату услуги "Жаңы китеп" составляет всего 5 сомов, за электронный дневник "Күндөлүк" – 0 сомов!

Экономьте время и деньги – используйте цифровые возможности MegaPay для быстрой, удобной и безопасной оплаты более 800 услуг онлайн!

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