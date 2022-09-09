Юные поисковики вернулись с раскопок

Поисковая группа "Биздин Жениш - Наша Победа" из села Ленинское Аламединсконо района с 10 по 25 августа 2022 года по приглашению Поискового движения России приняла участие в Международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе" . 10 членов группы отправятся на раскопки. "Западный фронт. Варшавское шоссе".

Масштабный проект с 10 по 24 августа на местах героических сражений Великой Отечественной войны собрал более 500 человек: бойцы и командиры поисковых отрядов из различных регионов России и зарубежных стран – Беларуси, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Казахстана, Кыргызстана. Наших было десять.

Программа экспедиции включала поисковые работы на вновь выявленных местах гибели воинов Красной Армии; "Школу поисковика" для молодых добровольцев; дискуссионную площадку для экспертов и ветеранов поискового движения; открытый диалог по вопросам международного сотрудничества поисковиков; экскурсию по местам боевой славы Калужской области; мероприятия в память погибших бойцов и командиров, в том числе церемонию отпевания и торжественного захоронения обнаруженных павших защитников Отечества на воинском мемориале "Взрыв".

Стартовала экспедиция будет в Барятинском районе, близ деревни Цветовка. Именно там с 1942 до весны 1943 года армии Западного фронта вели беспрерывные кровопролитные сражения с войсками немецкой группы армий "Центр" за стратегически важную магистраль.

Международная военно-историческая экспедиция "Западный фронт. Варшавское шоссе" проходит при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Правительства Калужской области, Роспатриотцентра, Федерального агентства по делам молодежи и Фонда президентских грантов.

Членам группы "Биздин Жениш" в этот раз не довелось поучаствовать в поднятии останков павших советских бойцов. Но найденные в калужских лесах артефакты (гильзы, кружки, ложки, ременные пряжки) они привезли с собой. А 7 сентября организовали отчётный вечер - главным образом для районных старшеклассников.