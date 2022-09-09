Президент выразил соболезнования королю в связи со смертью Елизаветы II

Глава государства Садыр Жапаров выразил соболезнования Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи со смертью Королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В Кыргызской Республике с глубочайшей скорбью восприняли печальное известие о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II. Примите, пожалуйста, от меня лично и от народа Кыргызстана самые искренние соболезнования. Королева Елизавета II всегда будет служить примером преданности государственным интересам Великобритании и заботы о своем народе. В этот скорбный час передаю искренние соболезнования всем членам Королевской Семьи, а также народу Соединенного Королевства", - говорится в телеграмме президента.