Погода
$ 82.24 - 83.24
€ 82.42 - 83.42

Президент выразил соболезнования королю в связи со смертью Елизаветы II

113  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Глава государства Садыр Жапаров выразил соболезнования Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III в связи со смертью Королевы Елизаветы II. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"В Кыргызской Республике с глубочайшей скорбью восприняли печальное известие о кончине Ее Величества Королевы Елизаветы II. Примите, пожалуйста, от меня лично и от народа Кыргызстана самые искренние соболезнования. Королева Елизавета II всегда будет служить примером преданности государственным интересам Великобритании и заботы о своем народе. В этот скорбный час передаю искренние соболезнования всем членам Королевской Семьи, а также народу Соединенного Королевства", - говорится в телеграмме президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422288
Теги:
Великобритания, президент, соболезнование, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  