На территории бывшей исправительной колонии возведут социальное жилье

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом демонтажных работ на территории бывшей исправительной колонии №47 в городе Бишкек, где будет возведен многоквартирный комплекс социального жилья. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, снос зданий бывшей исправительной колонии №47, расчистку территории и ее подготовку к строительным работам осуществляет МЧС.

Как отметил глава кабмина, основной причиной передислокации исправительной колонии №47 является морально устаревшие строения, не отвечающие современным нормам, предъявляемым к пенитенциарным учреждениям, а также расположение учреждения в густонаселенном районе города, что представляет угрозу общественной безопасности.

Акылбек Жапаров ознакомился с несколькими проектами предстоящего многоквартирного комплекса социального жилья, рассчитанного на проживание 5-10 тысяч человек.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине Нуртазин Джетыбаев также сообщил, что разработан проект строительства многоквартирного комплекса социального жилья на месте бывшей колонии №47 на площади 8,5 га.

В проект включены общеобразовательные учреждения и детские сады, а также непосредственно социальное жилье, соответствующее международным стандартам.

"Со следующего года на этом участке начнутся строительные работы. К реализации социального проекта будут привлечены инвесторы", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также отметил, что в течение 5 лет исправительные учреждения, расположенные в городе, планируется вывести за пределы столицы.