Погода
$ 82.24 - 83.24
€ 82.42 - 83.42

На территории бывшей исправительной колонии возведут социальное жилье

64  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с ходом демонтажных работ на территории бывшей исправительной колонии №47 в городе Бишкек, где будет возведен многоквартирный комплекс социального жилья. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, снос зданий бывшей исправительной колонии №47, расчистку территории и ее подготовку к строительным работам осуществляет МЧС.

Как отметил глава кабмина, основной причиной передислокации исправительной колонии №47 является морально устаревшие строения, не отвечающие современным нормам, предъявляемым к пенитенциарным учреждениям, а также расположение учреждения в густонаселенном районе города, что представляет угрозу общественной безопасности.

Акылбек Жапаров ознакомился с несколькими проектами предстоящего многоквартирного комплекса социального жилья, рассчитанного на проживание 5-10 тысяч человек.

Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабмине Нуртазин Джетыбаев также сообщил, что разработан проект строительства многоквартирного комплекса социального жилья на месте бывшей колонии №47 на площади 8,5 га.

В проект включены общеобразовательные учреждения и детские сады, а также непосредственно социальное жилье, соответствующее международным стандартам.

"Со следующего года на этом участке начнутся строительные работы. К реализации социального проекта будут привлечены инвесторы", - сказал Акылбек Жапаров.

Он также отметил, что в течение 5 лет исправительные учреждения, расположенные в городе, планируется вывести за пределы столицы.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/422289
Теги:
Акылбек Жапаров, строительство, Бишкек, жилье, кабмин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  