Задержан иностранец, проповедующий религиозно-экстремистскую идеологию

В Бишкеке в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, задержан гражданин иностранного государства Р.А.Р., который с 2018 года незаконно пребывал на территории Кыргызстана, занимался распространением религиозно-экстремистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате обысковых мероприятий по месту временного проживания последнего были обнаружены: боеприпасы, просроченный паспорт гражданина иностранного государства и средства связи.

В настоящее время задержанный водворен ИВС, в отношении него проводится следственно-оперативные мероприятия.