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Задержан иностранец, проповедующий религиозно-экстремистскую идеологию

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, задержан гражданин иностранного государства Р.А.Р., который с 2018 года незаконно пребывал на территории Кыргызстана, занимался распространением религиозно-экстремистской идеологии. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате обысковых мероприятий по месту временного проживания последнего были обнаружены: боеприпасы, просроченный паспорт гражданина иностранного государства и средства связи.

В настоящее время задержанный водворен ИВС, в отношении него проводится следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/422290
Теги:
ГКНБ, задержание, экстремизм
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