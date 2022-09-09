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Юные бишкекчане могут записаться на занятия пулевой стрельбой

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- Назгуль Абдыразакова
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Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Первомайского района имени С. Джуманазарова при содействии Федерации стрелкового спорта КР открывает новое отделение пулевой стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, занятия будут проходить на базе спортивно-стрелкового комплекса 9х19, где имеется необходимый инвентарь для тренировок.

Родителям, желающим записать своего ребенка, необходимо связаться с представителями Федерации по номеру: 0999 919 919.

Справка: Стрелковый спорт входит в программу Олимпийских игр и включает в себя несколько разных дисциплин и упражнений. Федерация стрелкового спорта КР была основана в 1992 году, с целью развития и популяризации стрелкового спорта среди населения страны.

С момента основания Федерации среди спортсменов появились успешные участники Олимпийских игр, призеры Азиатских, Центрально-Азиатских игр и призеры других международных соревнований.

В нынешнее время, Федерация ежегодно организует и проводит спортивные, обучающие мероприятия для атлетов и тренеров, отправляет спортсменов на международные соревнования и организует учебно-тренировочные сборы.


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URL: https://www.vb.kg/422293
Теги:
дети, спорт, Бишкек
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