Юные бишкекчане могут записаться на занятия пулевой стрельбой

Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Первомайского района имени С. Джуманазарова при содействии Федерации стрелкового спорта КР открывает новое отделение пулевой стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, занятия будут проходить на базе спортивно-стрелкового комплекса 9х19, где имеется необходимый инвентарь для тренировок.

Родителям, желающим записать своего ребенка, необходимо связаться с представителями Федерации по номеру: 0999 919 919.

Справка: Стрелковый спорт входит в программу Олимпийских игр и включает в себя несколько разных дисциплин и упражнений. Федерация стрелкового спорта КР была основана в 1992 году, с целью развития и популяризации стрелкового спорта среди населения страны.

С момента основания Федерации среди спортсменов появились успешные участники Олимпийских игр, призеры Азиатских, Центрально-Азиатских игр и призеры других международных соревнований.

В нынешнее время, Федерация ежегодно организует и проводит спортивные, обучающие мероприятия для атлетов и тренеров, отправляет спортсменов на международные соревнования и организует учебно-тренировочные сборы.